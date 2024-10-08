Травмы, страхи и даже депрессия: какие игрушки опасны для домашних животных

Важно обращать внимание не только на форму, но и на материал.

Далеко не все игрушки, которые продаются в зоомагазинах, безопасны для домашних животных. От каких развлечений питомцев лучше уберечь, KP.RU рассказали эксперты.

Среди опасных изделий — перья и мышки из натурального меха. По словам ветеринарного врача, фелинолога Ангелины Сиротиной, в них могут быть паразиты.

«Более того, мех, перья — это угроза того, что животное их съест, а потом они „застрянут“ внутри, и извлекать их придется уже в ветклинике», — отметила специалист.

Ветеринары также не советуют приобретать для игр с домашними животными лазерные указки. Может быть это и является хорошим способом расшевелить питомца с лишним весом. Но если, к примеру, кот не может поймать добычу, не исключены проблемы с его психологическим комфортом. Избежать этого поможет поощрение после игры в виде лакомства.

А вот удочки-махалки и бантики не под запретом. Но после игры их рекомендуют убирать в недоступное для питомца место, поскольку веревочка может обвить лапу, хвост или шею, а это чревато серьезными травмами.

Если говорить о таких домашних животных как хомяки, специалисты скептически относятся к знаменитым прогулочным шарам, в которых питомец перемещается вне клетки. Дело в том, что замкнутое пространство вызывает у грызунов стресс. К тому же, через мелкие щели не всегда поступает достаточно воздуха, а цветной пластик не позволяет ему видеть препятствия перед собой.

«Поверхность должна быть идеально ровная. Иначе лапка застрянет, что приведет к травме. Вредными я бы назвал еще пищалки и погремушки. Кролики, например, от этих звуков просто впадают в ступор», — указал ветеринарный врач, специалист по экзотическим животным Алексей Первов.

У собак тоже есть игрушки, не одобренные экспертами. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, при прогулке на улице не стоит позволять животным играть с деревянными палочками. Дерево может оставить занозы или даже стать причиной вывихнутой челюсти.

Кроме того, не стоит выбирать игрушки из резины и хрупкого пластика — эти материалы легко рвутся, а куски попадают в организм питомца.

Ранее 5-tv.ru сообщил, когда хозяевам животных стоит обращаться к зоопсихологу.