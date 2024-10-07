Молотком в висок: в Петербурге пострадавшему на квесте ребенку выплатят компенсацию

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В Петербурге пострадавшему на квесте ребенку выплатят 100 тысяч рублей

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мальчик получил травму в ноябре прошлого года.

В Петербурге суд встал на сторону ребенка — организатор квеста выплатит пострадавшему 100 тысяч рублей. С иском обратилась прокуратура из-за истории, которая произошла на Васильевском острове в ноябре прошлого года.

Во время интерактива аниматор ударил мальчика бутафорским молотком, в результате чего тот получил травму. Причем не только моральную. Ребенка госпитализировали, врачи диагностировали у него ушиб височной области.

Прокуратура установила, что сотрудник нарушил требования безопасности. И потребовала выплатить пострадавшему компенсацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ущерб по делу больницы в Петербурге составил 340 миллионов рублей. Речь идет о деле основательниц клуба NeL. Обучавшие, как прийти к успеху и стать образцом этикета бизнес-леди, по версии следствия, воровали деньги у государства. Одна была замдиректора городской больницы и свою подругу туда же устроила фиктивно экономистом.

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