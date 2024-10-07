Работа с Кридом и обещания славы: в Петербурге музыкант хочет наказать продюсеров за обман

Автор песен Анатолий Прохватилов считает, что связался с мошенниками.

Музыкант из Петербурга решил оживить свою карьеру и обратился в продюсерский центр. Из артиста обещали сделать звезду, а из его песен — настоящие хиты. Но что-то пошло не так.

После того как исполнитель заплатил, сотрудники компании перестали выходить на связь. Чем закончился этот музыкальный блокбастер, рассказала корреспондент «Известий» Камилла Байчибаева.

Трек «Евроденс» должен был стать хитом — именно так обещали автору Анатолию Прохватилову в продюсерской компании TRAFFIC 13.30. Основатель компании Никита Сидоров клялся, что в несколько раз увеличит посещаемость его страницы в соцсетях и количество прослушиваний на стриминговых платформах — и все это за символические семь тысяч рублей.

«Как они сказали, у них есть прямой контракт со „Звонко Диджитал“, это известный российский дистрибьютор. Соответственно, выпуск трека с промо — это значит, что трек должен был попасть в редакторские плейлисты. Ну это вообще у них идет как допуслуга, если ты пользуешься их продвижением», — рассказывает музыкант.

Щедрое предложение не вызвало у музыканта сомнений. Продюсеру понравились композиции в стиле 1990-х, и он решил помочь исполнителю достичь популярности. Сначала все казалось в порядке, но, получив деньги, Сидоров перестал отвечать на звонки и сообщения. Затем начались отговорки: «был занят», «работаем над размещением».

Продюсер отказался от встречи, ссылаясь на занятость, и ответил на вопросы только в переписке.

«Всякое бывает. Это просто недовольный клиент, которому пошли навстречу. Он начал выставлять свои условия за шесть тысяч. Ему обрисовали всю картину. В итоге человек переходить на личности, кидать угрозы и прочее», — заявил продюсер, основатель компании TRAFFIC 13.30 Никита Сидоров.

По словам экспертов, это не редкость. Независимых музыкантов, которые стремятся завоевать аудиторию без помощи крупных лейблов, очень много. Именно на таких исполнителей и охотятся мошенники.

«Сам процесс дистрибуции и рекламы для многих исполнителей не то, что бы незнаком, а скорее он не такой понятный и открытый. Поэтому очень легко человеку пообещать что-то, человек не поймет, что вы ему пообещали. Но он, обрадовавшись, что скоро станет звездой, вам перечислит любую сумму денег, которую он осилит», — говорит продюсер Дмитрий Агапов.

Поэтому многие начинающие артисты предпочитают не обращаться к продюсерам. Сегодня песню можно записать и выложить на стриминг-сервисах без посредников.

«Раньше лейблы, конечно, предоставляли помочь в продвижении песен на радиостанциях, проводили рекламные мероприятия для групп, помогали им устроиться на рок-фестивали. Сейчас это все не работает, поэтому лейблов практически не осталось», — говорит лидер группы «Пилот» Илья «Черт» Кнабенгоф.

Компании, которые действуют нечестно, используют любые уловки. Часто демонстрируют фальшивое портфолио с якобы сотрудничеством с известными артистами. Например, TRAFFIC 13.30 упоминает о работе с Егором Кридом и Хаски. Это, наряду с положительными отзывами, убедило Анатолия заплатить без заключения договора. После долгих разбирательств продюсер предложил вернуть половину суммы в обмен на положительный отзыв.

«Они работают на это — смотрят, насколько серьезные намерения у человека. То есть, он изначально сказал, что 50% вернет. Для многих этого достаточно — хотя бы какую-то часть денег вернуть», — говорит Прохватилов.

Остальная сумма остается в карманах мошенников. Анатолий вместо отзыва написал заявление в полицию. 6800 рублей — небольшие деньги по меркам шоу-бизнеса, но для музыканта это стало делом принципа.