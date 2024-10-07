Знаменитость не переставая делала шаги навстречу, однако ее старания не оправдались.

Известная бизнесвумен и телеведущая Алиса Лобанова всеми силами пыталась спасти семью, но ее старания не увенчались успехом. Экс-жене олигарха пришлось пройти непростой период — о сложных временах она рассказала в беседе с изданием Starhit.

С бывшим супругом предпринимателем Андреем Лобановым звезда болезненно разошлась в прошлом году. Несмотря на более десяти лет совместной жизни, попрощаться мирно у пары не получилось — отношения знаменитости выясняли перед всей страной.

Как отметила Лобанова, за 13 лет с любимым мужчиной она получила «колоссальный опыт». Однако, разумеется, в их истории «было многое». До последнего бизнесвумен пыталась спасти брак с избранником, уберечь бизнес и совместные начинания. Она никогда не останавливалась делать шаги в сторону семьи.

«Для меня есть непреложное правило: семья — это святое. О моих отношениях многое сказано другими, всю правду знают только двое. Для каждой женщины развод — это эмоционально сложный процесс, поэтому многие предпочитают не выносить обсуждения в публичное пространство, где правду часто заменяют сплетни», — поделилась с изданием Лобанова.

Ведущая искренне рада, что сейчас в обществе все больше и больше распространяется женская солидарность. Многие звездные личности за последнее время разошлись со своими половинками, не побоявшись рассказать о собственных историях. Бизнесвумен уверена: дамам очень важно слышать слова поддержки и понимания друг от друга.

Пока сердце Алисы Лобановой свободно. Она не стремится вступать в новые отношения и старается сфокусироваться на самой себе. Предприниматель отдает все силы на воспитание драгоценного наследника и процветание бизнеса, а также активно занимается спортом и готовится к литературному дебюту.

«Я жесткий и строгий руководитель, но очень мягкая и добрая мама. Как правило, сильные женщины в бизнесе очень заботливые в семье. Мы видим много таких примеров. Сыну 16 лет, он учится в 11 классе и уже сейчас вовлечен в бизнес, выстраивает финансовые модели. После ухода отца из семьи, мы стали еще более сплоченными, поддерживаем и стараемся слышать мнение друг друга. Для подростка это крайне важно», — призналась собеседница Starhit.

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