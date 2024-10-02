Слухи оказались правдой: Костенко подтвердила роман с Тарасовым до его развода

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 18 0

Костенко показала фото с подтверждением романа с женатым на Бузовой Тарасовым

Слухи оказались правдой: Костенко подтвердила роман с Тарасовым до его развода

Фото: www.globallookpress.com/FC Lokomotiv

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Тема:
Ольга Бузова

Модель опубликовала старую фотографию — тем самым обнажив секрет.

Бывший футболист Дмитрий Тарасов во время брака с певицей Ольгой Бузовой изменял ей с моделью и его нынешней женой Анастасией Костенко. Если раньше это было догадками, то теперь супруга спортсмена и мать его детей сама случайно раскрыла факт романа, опубликовав свою старую фотографию в соцсетях.

«Теперь-то мы знаем, что случайности не случайны», — подписала кадр Костенко.

На снимке она радостно держит пышный букет белых цветов, указывая на подарок от любимого человека. Причем на фото видно, что оно сделано 1 октября 2016 года — тогда Тарасов еще был женат на Бузовой.

Костенко также решила дополнить кадр новой подписью со счастливым смайликом, где упомянула своего мужа.

В октябре 2016 года Костенко встречалась с женатым на Бузовой ТарасовымВ октябре 2016 года Костенко встречалась с женатым на Бузовой Тарасовым. Фото: Instagram* / kostenko.94

Бузова и Тарасов состояли в браке несколько лет — с 2012 по 2016 год. Они официально развелись 30 декабря, именно в этот день вероятная измена оказалась нечто большим. Костенко и Тарасов сыграли свадьбу только спустя два года после скандального расторжения брака.

Сейчас супруги воспитывают четверых детей: Милану, Еву Алексея и Ярослава. Кроме того, у Тарасова есть и пятый ребенок — дочь Ангелина от брака с Оксаной Пономаренко.

Ранее 5-tv.ru писал, как Дмитрий Тарасов оценил вокальные данные Ольги Бузовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
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