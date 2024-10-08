«Мама-то русская»: Судзиловская пригрозила зарубежным учителям сына

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 58 0

Актриса Судзиловская посоветовала английским учителям сына не связываться с ней

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Дети артистки растут творческими личностями.

Актриса Олеся Судзиловская пригрозила зарубежным педагогам своих детей. Об этом она рассказала 5-tv.ru на мероприятии журнала «ОК!» в рамках международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво».

Артистка воспитывает двух сыновей. Старшему Артему 15 лет, а младшему Майку всего восемь.

Майк некоторое время занимался хоккеем, а теперь решил перейти в футбольную секцию. Он уже успел принять участие в матче в составе новой команды. Артему же интересна информатика и технологии. На данный момент актриса пророчит ему профессию, связанную с программированием и созданием игр. Сейчас Артем учится в 11 классе в английской школе. Если переводить на российские мерки, то получится, что мальчик сейчас в девятом классе.

«Один из детей учится в английской школе. И тут как-то они попытались маму вызвать. Я говорю: „Ты им скажи, что мама-то русская“. Захотят ли они меня вызывать?» — поделилась историей из жизни Олеся.

Актриса замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем с 2009 года. Оба сына Судзиловской от него. Пара на протяжении многих лет смогла сохранять теплые отношения. Олеся не раз подчеркивала, что благодарна супругу и чувствует себя с ним под защитой.

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