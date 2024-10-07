В Серпухове произошла смертельная авария с участием более 10 машин

В результате ДТП погибли три человека и еще несколько пострадали.

Массовое ДТП произошло на 103-м километре трассы М-2 «Крым» с участием больше десяти автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.

«По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями», — говорится в сообщении.

В результате аварии погибли три человека и еще столько же пострадали. О таких трагических последствиях ДТП рассказал и источник 5-tv.ru.

«Очевидцы вытащили из покореженных машин, а первая осталась зажатой, и в ней — люди и, скорее всего, погибшие», — сказал собеседник.

Он уточнил, что авария случилась на мосту через реку Оку. По его словам, на данном участке автодороги еще до происшествия образовалась небольшая пробка.

Telgram/МЧС России/mchs_official

Как передает пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале, на трассе столкнулись пять легковушек и шесть грузовиков. Спасатели находятся на месте происшествия, они распиливают межполосное разделение для организации реверсивного движения и устранения затора.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует работу правоохранителей. Следует отметить, что пресс-служба подмосковного надзорного ведомства сообщила о столкновении не 11, а 12 машин на трассе в Серпухове.

Ранее 5-tv.ru писал, что страшное ДТП в Волгоградской области привело к гибели людей. Авария произошла на 705-м километре трассы Р-229, которая следует из Самары в Волгоград.