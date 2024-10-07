Потребсоюз против производителей: нужна ли обязательная маркировка косметики

Защитники прав потребителей требуют указывать состав косметических средств на русском языке, а не на латинице. Производители не согласны.

Национальный союз защиты прав потребителей призвал ввести в России обязательную маркировку косметики. В организации считают, что это обезопасит покупателей от некачественной и опасной для здоровья продукции, которая, как утверждается, буквально заполонила российские магазины.

Латиницу и аббревиатуры — запретить

Защитники прав потребителей ссылаются на собственный анализ рынка косметических средств, который показал, что 65% этого вида продукции в России содержат опасные вещества, а 76% не имеют информации о противопоказаниях. Также возникли вопросы к неполному и неудобному для чтения списку ингредиентов и произвольной заменой одних наименований другими.

Основная же претензия к реализуемой косметике — отсутствие информации о составе на русском языке. На 90% средств эти данные написаны латиницей, а названия химических веществ часто указаны аббревиатурами.

«Примерно в трети случаев продается вообще без состава либо меняются оригинальные вещества, названия на какие-то фантазийные там или фирменные названия. Например, формальдегид, то есть яд страшный, обозначается как бронопол или кватерниум, все это на латинице. Часто бирками заклеено, информация очень мелко пишется, разобраться в ней крайне тяжело. И когда, например, название веществ заменяется аббревиатурой какой-то, вообще становится непонятно, о чем идет речь», — заявил в комментарии BFM.ru председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Выходом из ситуации в потребсоюзе считают введение обязательной маркировки косметики. Если покупатель будет видеть специальный знак, гарантирующий качество сырья и производства, он будет уверен в безопасности товара, считают в организации.

Все вопросы к техрегламенту

Производители косметических средств, со своей стороны, не согласны с критикой и приводят весомые контраргументы. Так, руководитель общественного объединения российских производителей косметики Римма Вагапова отметила, что качество продукции российских компаний подтверждается лабораторными исследованиями. Проходя их, производитель получает декларацию соответствия безопасности своей продукции, реализуемой на территории Российской Федерации.

То же касается и указания состава средств, которое определено специальным регламентом, подчеркнула Вагапова.

«Наши производители действуют четко по техническому регламенту Таможенного союза 009/2011. Он гласит о том, что состав косметической продукции на этикетке может быть указан на государственном языке, на государственных языках стран — членов Таможенного союза, а также на латинице, согласно международной номенклатуры косметических ингредиентов», — пояснила она.

По словам Вагаповой, указание состава продукции на латинице — это международный стандарт производства косметических средств, и соответствие ему особенно важно для компаний, ориентированных на экспорт своего товара.

«Мы были на международной выставке в Китае, и местные потенциальные клиенты сразу смотрят на состав. И все его знают, особенно на профессиональном рынке, где рассматривают тот или иной российский продукт для дистрибуции в своей стране. Это как в производстве лекарственных средств, где состав тоже указывается на латинском языке», — отметила Вагапова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор выявил четырехкратное увеличение числа нарушений у производителей косметики и бытовой химии в первом полугодии 2024 года.