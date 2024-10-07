Лифты старше 25 лет должны заменить до февраля 2025 года

В опасный квест может превратиться и путь домой для некоторых россиян. Все дело в устаревших лифтах. Времени на замену остается все меньше.

До февраля все подъемники старше четверти века должны заменить. В противном случае их попросту остановят. А таких в стране — больше 100 тысяч. Однако уже очевидно, что не все укладываются в срок.

Грозит ли регионам массовая остановка лифтов, и какие есть решения, выяснила корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

«Лифтовый квест» в Челябинске: жильцы то и дело становятся пленниками старого подъемника.

«Он постоянно, постоянно сломанный. Сделают — хорошо если день проработает, на следующий день снова сломался», — говорит Оксана Мальцеа.

А в Ульяновске на 18 этаж жители регулярно вынуждены подниматься пешком, с детьми, колясками, велосипедами. На новый лифт пока не накопили…

«С прошлого сентября мы начали собирать, у меня коммуналка в два раза из-за этого выросла. Делится сумма лифта нового на количество метров проживающего, и мы сами собираем. У меня лично около двух с половиной тысяч идет списание только за лифты каждый месяц», — говорит Мария Мансур.

В такой ситуации могут оказаться миллионы россиян. 15 февраля 2025 года истекает срок замены лифтов в соответствии с техническим регламентом таможенного союза. Отключены могут быть все устаревшие подъемники — это без малого 112 тысяч или почти 20% от всех лифтов в стране.

Срок эксплуатации лифта в жилом доме при качественном обслуживании — 25 лет. Дальше он подлежит либо дорогостоящей модернизации, либо полной замене, ведь спустя четверть века соответствовать современным требованиям безопасности лифт уже не может.

Если в старых ГОСТах было 229 требований к лифтовому оборудованию, то сейчас их уже больше 250. Например, сетчатые шахты и незашитые кабины — под запретом. Технических параметров очень много.

«Мы проверяем ускорение, скорости проверяем, сопротивление и изоляцию, петлю фазы ноль проверяем, заземление обязательно проверяем, ну, и геометрию», — говорит специалист по оценке соответствия лифтов Никита Попов.

Несколько лет назад план Совета Федерации — заменить все лифты с истекшим сроком эксплуатации к 2025 году — казался выполнимым. Но пандемия, санкции, проблемы с логистикой, стоимость одного подъемника выросла практически вдвое. Очевидно: в срок уже не уложиться.

«Это самое слабое место — не хватает объема финансирования для того, чтобы поставить такое большое количество лифтов в эти сроки. В среднем сейчас меняется 16-18 тысяч, нужно выходить на цифры более 20. Тогда можно в ближайшие несколько лет эту проблему решить», — считает первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.

Впрочем, проблемы вскрылись даже там, где замена лифтов идет хорошими темпами. В Петербурге приводят в порядок по две с половиной тысячи подъемников в год. Но подрядчики все равно не успевают.

Запуска нового лифта жильцы одного из домов ждут с июля, все не могут согласовать.

«Я на девятом этаже, у меня муж инвалид. Вот уже полгода он не выходит из дома. Потому что я его с горем пополам спущу, но я же его не подниму — он у меня еле ходит!» — возмущается Анна Щербакова.

При этом через четыре месяца ситуация, по мнению специалистов, может стать критической.

«Лифты должны отключить сами владельцы в соответствии с техническим регламентом. Тогда будут штрафы. Отключить в настоящий момент около 100 тысячи лифтов — это будет просто катастрофа», — говорит руководитель инженерного центра Александр Скопинцев.

Поэтому сроки, с большой вероятностью, сдвинут. Сейчас этот вопрос обсуждается на уровне Евразийской Экономической комиссии.

«Проектом предусмотрено продление до 15 февраля 2030 года эксплуатации лифтов, запущенных до вступления в силу указанного регламента (15 февраля 2013 года) и отработавших назначенный срок», — отметил в своем Telegram-канале Андрей Виль, помощник руководителя Ростехнадзора, официальный представитель службы.

Обсуждаются и различные варианты финансовой помощи собственникам. Часть затрат могли бы взять на себя региональные бюджеты, например, из средств, освободившихся после списания двух третей долга перед федеральным центром. Да и производители лифтов готовы предложить пятилетнюю рассрочку. Тогда, по оценке экспертов, решить проблему можно будет за три года.