«Моя мечта»: Самойлова расплакалась из-за подарка Джигана

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 12 0

Рэпер Джиган подарил супруге блогеру Самойловой козу

Фото, видео: Instagram*/samoylovaoxana; 5-tv.ru

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Пара активно разводит цыплят. Теперь домашнее хозяйство звезд пополнилось.

Рэпер Джиган подарил своей супруге Оксане Самойловой козу. Видео вручения необычного подарка блогер опубликовала в соцсетях.

Джиган никогда не скупится на подарки для любимой женщины и детей, стараясь радовать их почаще. Но в этот раз его выбор пал на достаточно необычный сюрприз. Артист преподнес жене настоящую живую козу. Животное еще совсем маленькое.

Козочка смирно сидела в коробке, пока Самойлова ее вызволяла оттуда. Шокированная Самойлова долго не могла поверить своим глазам.

«Это же моя мечта! Это же коза! Боже мой!» —повторяла она, распаковывая сюрприз.

К слову, коза для Самойловой стала вполне предсказуемым подарком. Звездная пара уже не первый месяц выращивает цыплят. И Джигана и его супругу часто сравнивают с Дэвидом Бекхэмом, который все время проводит в собственном огороде и просто обожает своих домашних курочек.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в семье Джигана и Оксаны Самойловой случилась радость.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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