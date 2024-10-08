«Моя мечта»: Самойлова расплакалась из-за подарка Джигана

Пара активно разводит цыплят. Теперь домашнее хозяйство звезд пополнилось.

Рэпер Джиган подарил своей супруге Оксане Самойловой козу. Видео вручения необычного подарка блогер опубликовала в соцсетях.

Джиган никогда не скупится на подарки для любимой женщины и детей, стараясь радовать их почаще. Но в этот раз его выбор пал на достаточно необычный сюрприз. Артист преподнес жене настоящую живую козу. Животное еще совсем маленькое.

Козочка смирно сидела в коробке, пока Самойлова ее вызволяла оттуда. Шокированная Самойлова долго не могла поверить своим глазам.

«Это же моя мечта! Это же коза! Боже мой!» —повторяла она, распаковывая сюрприз.

К слову, коза для Самойловой стала вполне предсказуемым подарком. Звездная пара уже не первый месяц выращивает цыплят. И Джигана и его супругу часто сравнивают с Дэвидом Бекхэмом, который все время проводит в собственном огороде и просто обожает своих домашних курочек.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в семье Джигана и Оксаны Самойловой случилась радость.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.