В семье Джигана и Оксаны Самойловой случилась радость

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 26 0

Рэпер Джиган съел первое яйцо, снесенное домашней курицей

В семье Джигана и Оксаны Самойловой случилась радость

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Необычная находка удивила своим цветом.

Рэпер Джиган съел первое яйцо, снесенное домашней курицей. Об этом пишет издание 7Дней.ru, оно опубликовало фото.

Вместе с супругой моделью Оксаной Самойловой певец завел на участке дома куриц. Они старательно растили их, заботились и кормили. В благоприятных условиях и любви звездных фермеров, несушки оправдали свое название и подарили семейству первое яйцо.

«У нас первое яйцо свое голубое!!!» — рассказала Оксана.

Первым куриный подарок обнаружила Самойлова. Она поспешила обрадовать мужа своей находкой. Рэпер был счастлив появлению долгожданного яйца, но все же вынес ему приговор. Джиган попрощался с неродившемся птенцом и радостно пожарил его на сковородке. 

Несмотря на необычный цвет скорлупы, внутренняя часть оказалась абсолютно такой же на вкус, как и любого другого яйца. Певец прокомментировал, что ему было вкусно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Самойлова негативно отреагировала на критику стилиста Рогова.

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
92.71
0.30 103.47
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:12
Владелец квартиры: раскрыта личность погибшего при пожаре в ЖК «Селигер Сити»
10:54
Безутешное горе: под Красноярском похоронили отравившихся детей
10:36
«На покрывало и к скорой»: как спасали жителей горящего дома на севере Москвы
10:19
«Всегда были подставы»: почему Волочкова предпочла Шаляпина Джигурде
10:04
В семье Джигана и Оксаны Самойловой случилась радость
9:50
По факту гибели человека при пожаре в ЖК «Селигер Сити» возбудили уголовное дело

Сейчас читают

По факту гибели человека при пожаре в ЖК «Селигер Сити» возбудили уголовное дело
Баллон вылетел из квартиры: очевидец рассказал о пожаре в Ильменском проезде
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения