Никогда не видел ничего подобного: обнаружено Лох-Несское чудовище

Активные поиски Лох-Нессокого чудовища возобновились, пишет Mail Online. Местным морякам, шкиперу Шону Слогги и матросу Лиаму МакКензи, удалось заметить на экране сонара неизвестный объект, габариты которого в разы превосходят всю живность озера Лох-Несс.

Has Nessie finally been FOUND? Seasoned Loch Ness skipper shares images of monster-like shape caught on sonar https://t.co/9pP53yQQfT pic.twitter.com/ZSYoI1yOPn