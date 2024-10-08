ФСБ, МВД и Росгвардия обезвредили банду религиозных экстремистов

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Спецоперация прошла в Дагестане и Санкт-Петербурге.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

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Банду религиозных экстремистов обезвредили сразу в двух регионах России. Успешную совместную операцию в Дагестане и Петербурге провели сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии.

Задержанные причастны к целому ряду преступлений — они распространяли радикальные идеи и вербовали людей в запрещенное в России международное экстремистское объединение.

Изъято большое количество религиозной литературы, возбуждено уголовное дело. Всего силовики задержали троих злоумышленников. Им грозят длительные сроки заключения.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские спецслужбы вербуют школьников через Discord. На прошлой неделе спецслужбы задержали тех, кто заходил в особые группы мессенджера Discord с запрещенным контентом. В основном это были подростки. Каждый из них готовил либо нападение на школу, либо планировал диверсию. Все инструкции получали от украинских спецслужб. Их учили собирать пистолеты в домашних условиях и готовить коктейли Молотова. Отмечалось также, что в нашей стране аудитория Discord насчитывает больше тридцать миллионов пользователей.

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