Невеста Григория Лепса публично высмеяла их роман

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 54 0

Девушка сняла шуточное видео на тему большой разницы в возрасте в отношениях.

Невеста Григория Лепса публично высмеяла их роман

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Возлюбленная певца Григория Лепса — 18-летняя Аврора Киба — сняла шуточный ролик вместе со своей подругой на тему большой разницы в возрасте в отношениях. Об этом сообщает 7Дней.ru.

В видеоролике подруга Кибы говорит, что влюбилась в парня, который старше ее на пять лет. Аврора в этот момент ужасе убегает от нее.

Возможно, что таким образом молодая избранница 62-летнего артиста решила показать всем, насколько ей надоело пристальное внимание к ее личной жизни.

Многие подписчики не оценили такой жест и посчитали, что девушка высмеяла свои отношении с Лепсом.

Известно, что девушка этой осенью уехала жить в Лондон, чтобы учиться на дизайнера. Однако Киба не забывает про своего возлюбленного и периодически вспоминает о нем в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возлюбленная Лепса 18-летняя Аврора Киба призналась ему в любви в соцсетях. Несмотря на разгорающиеся слухи о фиктивности этого романа, девушка продолжает подогревать публику признаниями.

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