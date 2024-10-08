«Я могу проиграть»: Муцениеце жалеет, что начала судиться с Прилучным

Актриса призналась, что давно не видела сына из-за «войны», которую ведет против нее экс-супруг и его новая жена.

Актриса Агата Муцениеце призналась, что на фоне нескончаемых судебных разбирательств начали страдать ее отношения с сыном Тимофеем. Об этом звезда сообщила на своей странице в социальной сети.

По ее словам, ребенок не был дома с лета. Теперь он практически не общается с матерью и сестрой, из-за чего Муцениеце сильно переживает.

«Тимофей не был дома с августа, и то всего один день, Мия безумно скучает по брату и, конечно, папе! Тима почти с нами не общается: он сам просит оставить его в покое, я конечно, не думаю, что его сердечко самостоятельно живет в такой позиции!» — говорит актриса.

Помимо всех неприятностей, свалившихся на ее голову, актрису ждет еще одно важное дело: в ближайшее время ей надо будет уехать ненадолго, из-за чего придется отдать дочь Мию на время к отцу и брату.

Все это также дает лишний повод для волнения, так как, по ее мнению, Прилучный и его супруга Зепюр Брутян ведут настоящую войну против нее и стараются переманить на свою сторону детей.

«Говорят, что я могу проиграть, потому что я не воюю, а вот та сторона именно ведет войну», — подчеркнула актриса.

Муцениеце отметила, что понимает, как легко подкупить внимание маленького ребенка, но сказала, что не хочет поступать так со своим сыном ради подобных игр. Однако в то же время она не хочет лишать своих детей общения с отцом, и именно по этой причине она все же решилась оставить дочь Прилучному.

Все это заставило Муцениеце усомниться в том, стоило ли ей начинать судиться с Прилучным.

«Как думаете, пожалела ли я, что когда-то подала на законные алименты?! Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией!» — говорит актриса.

Павел Прилучный и его экс-жена Агата Муцениеце развелись еще в 2020 году, но продолжали поддерживать достаточно теплые отношения, пока в 2022 году актер не закрутил роман с Брутян. После этого Муцениеце заявила, что бывший муж платит всего 100 тысяч рублей алиментов и подала на него в суд.

Этот процесс актриса выиграла весной текущего года, однако несколько месяцев спустя уже сам Прилучный подал заявление в суд на бывшую жену. Теперь звезда российского кино хочет забрать Мию и Тимофея себе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брутян прогулялась с сыном и пасынком в парке. Актриса старается во всем поддерживать Павла Прилучного. Но в судебные разбирательства лезть не желает.