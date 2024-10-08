«Ветер сбивает с ног»: единственный выживший в Непале альпинист вышел на связь

В Непале погибла группа из пяти россиян, осуществлявшая спуск с горы Дхаулагири.

Российский альпинист Валерий Шамало, который единственный из российской группы выжил во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале, отказался продолжить путь с остальными из-за опасных погодных условий. О произошедшем он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Группа начала подниматься на вершину с высоты 7400 метров, однако восхождение начали довольно поздно, поэтому спускаться с вершины предстояло бы ночью в условиях сильного ветра.

«Начали достаточно поздно, потому что по ночам сильный порывистый ветер. Днем нормальная погода, хорошо, солнце светит. По ночам очень сильный и порывистый ветер сбивает с ног», — говорит он.

Кроме того, Валерию не понравился склон. Он был очень крутым и опасным, особенно если идти по нему ночью во время шквалистого ветра.

Мужчина не захотел продолжать восхождение в такую погоду. Остальные отнеслись к этому с пониманием, но продолжили без него.

«В общем, я ребятам сказал, что я опасаюсь идти в таких условиях, что на вершине надо быть сильно раньше, чем уже в сумерках или ночью», — говорит Шамало.

Также у мужчины уже на тот момент были «отморожены» ноги и руки, поэтому он не стал рисковать. Мужчина спустился вниз в один из лагерей и ждал группу там. Ближе к 11 утра его товарищи перестали выходить на связь с базой.

По предварительным данным, альпинисты Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой упали с высоты 7600 метров

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Непале погибла группа из пяти российских альпинистов. Группа с 6 октября считалась пропавшей без вести.