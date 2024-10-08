С головы до пят: как плоскостопие вредит всему организму

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 16 0

Подиатр Нечаев: плоскостопие может изнашивать суставы и менять походку

С головы до пят: как плоскостопие вредит всему организму

Фото: www.globallookpress.com/AIC

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Изменение формы стопы может привести к самым разным последствия, включая ишемические заболевания.

Микротравмы из-за плоскостопия могут постепенно привести к сдавливанию нервных окончаний. Причем проблемы со здоровьем будут постепенно возрастать. Об этом aif.ru рассказали исполнительный директор Ассоциации «Лига подиатрии» Ольга Чижевская и врач-подиатр Владимир Нечаев.

Эксперты подчеркнули, что боли от плоскостопия — это лишь вопрос времени. Дело в том, что неравномерная нагрузка в итоге изнашивает суставы, причем у человека меняется даже поза и походка. В результате вся скелетно-мышечная система постепенно разрушается из-за возникающих микротравм.

Человек начинает чувствовать боль как в пояснице, так и в коленях, но это лишь часть проблем. Сдавливаются нервные окончания, страдают внутренние органы и сосуды. Причем последнее может грозить последствиям вплоть до ишемических состояний.

Консультация у врача — наиболее верное решение в случае малейших признаков снижения свода стопы. Эксперты в области подиатрии уточнили, что идти к специалисту нужно незамедлительно.

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