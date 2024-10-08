Всего три минуты в день: какое упражнение поможет подтянуть низ живота

Делая такую зарядку ежедневно, можно без усилий преобразить свое тело.

Если каждый день уделять планке всего три минуты, то можно эффективно подтянуть нижнюю часть живота. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала тренер Юлия Гуляева.

«Подтягивайте живот и подкручивайте таз — так вы активируете внутренние мышцы, а таз и поясница займут анатомически правильное положение», — отметила эксперт.

Гуляева предупредила, что при выполнении этого упражнения не стоит пренебрегать соблюдением техники. Причем тренер выделила здесь нюанс со скручиванием для людей, которые страдают ожирением. По мнению эксперта, в таком случае человеку стоит перейти на обычную планку.

Тренер объяснила свой выбор именно планки тем, что упражнение направлено на мышцы кора. Они отвечают за стабилизацию таза и позвоночника. Планка поможет сгладить низ живота, что особенно актуально для женщин из-за их физиологии, заключила Гуляева.

Более того, об эффективности планки до этого заявляли и зарубежные эксперты из Кентерберийского университета Крайст-Черч. По результатам исследования, упражнение оказалось полезно при борьбе с гипертонией.

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