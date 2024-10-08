Всего три минуты в день: какое упражнение поможет подтянуть низ живота

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 39 0

Тренер Гуляева: выполнение планки каждый день может подтянуть низ живота

Всего три минуты в день: какое упражнение поможет подтянуть низ живота

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Делая такую зарядку ежедневно, можно без усилий преобразить свое тело.

Если каждый день уделять планке всего три минуты, то можно эффективно подтянуть нижнюю часть живота. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала тренер Юлия Гуляева.

«Подтягивайте живот и подкручивайте таз — так вы активируете внутренние мышцы, а таз и поясница займут анатомически правильное положение», — отметила эксперт.

Гуляева предупредила, что при выполнении этого упражнения не стоит пренебрегать соблюдением техники. Причем тренер выделила здесь нюанс со скручиванием для людей, которые страдают ожирением. По мнению эксперта, в таком случае человеку стоит перейти на обычную планку.

Тренер объяснила свой выбор именно планки тем, что упражнение направлено на мышцы кора. Они отвечают за стабилизацию таза и позвоночника. Планка поможет сгладить низ живота, что особенно актуально для женщин из-за их физиологии, заключила Гуляева.

Более того, об эффективности планки до этого заявляли и зарубежные эксперты из Кентерберийского университета Крайст-Черч. По результатам исследования, упражнение оказалось полезно при борьбе с гипертонией.

Ранее 5-tv.ru рассказал про лучшие упражнения для офисных работников. Тренер назвал несколько способов, которые избавят от боли в шее.

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