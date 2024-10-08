Дома в огне: под Анапой начался крупный пожар в частном секторе
Под Анапой начался крупный пожар в частном секторе
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Огонь накрыл строения в поселке Супсех.
Три частных строение горят в поселке Супсех под городом Анапа на общей площади одна тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Росси в Telegram-канале.
«В Анапе, в поселке Супсех, горят три строения на общей площади одна тысяча „квадратов“. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Для тушения огня задействованы 35 специалистов и 12 единиц техники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге сгорел мини-приют для животных. Он располагался в обычной трехкомнатной квартире. Огонь уничтожил все, что было внутри.
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