Чемпионка РФ по ледолазанию Алена Власова умерла в возрасте 35 лет

Церемония прощания со спортсменкой состоится 9 октября.
Фото: ВКонтакте/Федерация альпинизма России/rusmountfederation
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Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации альпинизма России.
«В рассвете сил ушла из жизни Алена Власова. Алена — действующая чемпионка России по ледолазанию. До сих пор не верим», — выразили соболезнования в пресс-службе организации.
При этом причины, по которым ушла из жизни молодая спортсменка, не сообщаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти российской триатлонистки Елены Смирновой. В Федерации триатлона Санкт-Петербурга отмечали, что покойная была светлым и отзывчивым человеком.
Она погибла 6 октября, участвуя в соревнованиях IronMan в Барселоне. Смерть девушки констатировали сотрудники скорой помощи, которые прибыли на пляж неподалеку от города Калелья, где было найдено тело. Спортсменка была достаточно опытной и выступала на подобных соревнованиях уже четыре года.
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