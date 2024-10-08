Просила помощи: подробности гибели российской триатлонистки Елены Смирновой

Федерация триатлона Петербурга: спортсменка Смирнова умерла в машине скорой
Фото: Instagram*/tasamayalapa
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Спортсменка утонула во время соревнований в Испании.
Российская триатлонистка Елена Смирнова, погибшая в Испании, скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Об этом сообщила Федерация триатлона Санкт-Петербурга на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Во время соревнований Ironman на железной дистанции на этапе плавания Елена начала тонуть и подавать знаки о помощи организаторам. Спортсменку вытащили из воды. Однако спасти ее не удалось, Елена скончалась по пути в больницу», — говорится в сообщении.
Организация выразила соболезнования семье и друзьям Смирновой. В пресс-службе отметили, что спортсменка была светлым и отзывчивым человеком.
Елена Смирнова погибла 6 октября, участвуя в соревнованиях на дистанции IronMan в Барселоне. Смерть девушки констатировали сотрудники скорой помощи, которые прибыли на пляж неподалеку от города Калелья, где было найдено тело — 41-летняя спортсменка была достаточно опытной и выступала на подобных соревнованиях уже четыре года.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Федерация триатлона РФ поможет семье погибшей спортсменки.
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