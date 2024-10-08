Двух сотрудников парка «Патриот» обвинили в получении взяток

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 19 0

В отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения.

Двух сотрудников парка «Патриот» обвинили в получении взяток

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Бывшего главного бухгалтера Андрея Пучкова и экс-начальника отдела закупок подмосковного парка «Патриот» Ивана Трифоногло обвинили в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По информации следствия, в период с 2021 года по 2024 год они получили взятку на общую сумму свыше 27,5 миллиона рублей от представителя ООО «Меркурий», исполняющего многомиллионный государственный контракт по техобслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений парка.

«Денежные средства предназначались за ослабление контроля и иное попустительство в рамках исполнения контракта», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Пучков заключен в СИЗО, а Трифоногло находится под домашним арестом. На имущество обоих фигурантов также наложен арест.

Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на счетах обвиняемого по делу о хищениях в парке «Патриот» Павла Попова обнаружили более 30 миллионов рублей.

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