«Безумно грущу»: Поргина рассказала, как живет после смерти Караченцова

В конце октября исполнится шесть лет с тех пор, как артист ушел из жизни.

Актриса Людмила Поргина до сих пор не может смириться со смертью мужа, народного артиста РСФСР Николая Караченцова, ушедшего из жизни 26 октября 2018 года. В беседе с URA.RU 75-летняя Поргина призналась, что жизнь без любимого супруга потеряла смысл.

«Я безумно грущу по Коле: каждый день уговариваю себя, что нужно жить дальше. Постоянно хожу в церковь, молюсь… Без него мне очень плохо. Стараюсь держаться. Понимаю, что мы все — временные на этой земле», — поделилась актриса.

Отвлечься от тоски Поргиной помогают путешествия и занятия физкультурой. Недавно актриса вернулась из Болгарии, где у нее есть квартира, купленная еще при жизни Караченцова. За границей Поргина много плавала и проходила каждый день по 15 километров, чтобы быть в форме.

В ноябре Поргина поедет в санаторий в Сочи, а по возвращении в Москву планирует возобновить занятия фитнесом, на который она ходила весь прошлый год. По словам актрисы, дома у нее есть даже гири, которые она регулярно поднимает. Также она занимается растяжкой и гуляет с собаками по два часа утром и вечером в лесу возле своей дачи в Валентиновке.

В то же время Поргина следит за питанием. Актриса призналась, что не любит мясо, зато обожает рыбу, овощи и фрукты, и это помогает ей не поправляться. Кроме того, ее домашний холодильник «забит» салатными листьями, петрушкой, укропом, сельдереем.

Нынешний достаток, по словам актрисы, позволяет ей не экономить на качественных продуктах. Поргина живет на пенсию в 56 тысяч рублей, а также на доходы с недвижимости, которую ее мужу подарил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Помогает актрисе и семья сына.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и почему отговаривал Людмилу Поргину от брака с Николаем Караченцовым.