Как дочь Малафеева общается с ним после скандала: «Начали понимать друг друга»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Дочь футболиста Малафеева об общении с ним после скандала: Я благодарна папе

Как дочь Малафеева общается с ним после скандала: «Начали понимать друг друга»

Фото: Instagram* /___malyshkaaaa

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К 20 годам наследница футболиста пережила смерть мамы, наркозависимость, конфликт с близкими, побег в Дубай, долгую реабилитацию и возвращение в лоно семьи.

Дочь бывшего футболиста Вячеслава Малафеева — Ксения — наслаждается общением с ним и другими членами семьи после долгой разлуки из-за конфликта и проблем с наркотиками. В личном блоге она рассказала, как сейчас строит отношения с близкими. Известно, что маму — Марину Безбородову — звездная наследница потеряла в семь лет, она очень тяжело переживала утрату.

Мачеха Екатерина Комякова появилась в ее жизни очень скоро, и наладить связь было трудно. Со временем новая избранница спортсмена стала демонстрировать в соцсетях семейную идиллию, но, как выяснилось позже, это была только видимость заботы о падчерице.

С юных лет Ксения начала посещать вечеринки, употреблять алкоголь и пробовать запрещенные вещества. Уставшие от загулов и протестов родители отправили девочку жить в отдельной квартире, что, логично, только усугубило ситуацию. Она получила условный срок за распространение наркотиков и попала в рехаб, а в 2022 году сбежала в Дубай. Но в 2024-м заявила об успешной реабилитации, примирении с отцом и даже поступлении в театральный вуз.

«Сейчас я стала позитивным человеком. Честным, ответственным, помогающим другим. Я полюбила себя за все мои достойные качества. Начала ценить свою семью. Я счастлива, что я рядом с ними… С папой мы, наконец, начали понимать друг друга. Слышать, доверять и поддерживать. Я благодарна папе за все, что он для меня делает», — заявила Ксения.

По словам Малафеевой, за последний год у нее кардинально изменились принципы, ценности и жизненные приоритеты. Появилось желание жить и быть счастливой. Девушка отметила, что примирилась не только с родителем, но и с братом Максимом. Теперь и в их отношениях царят взаимное понимание и поддержка. Ксения больше времени проводит с бабушкой и дедушкой, видимся со сводным братом Алексом. И ценит, по собственным словам то, что имеет после полного мрака минувших лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ксения Малафеева рассказала, как поступила в театральный вуз.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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