Реанимация, кома, ИВЛ: названа причина смерти чемпионки РФ по ледолазанию Алены Власовой

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Евгения Романова
Евгения Романова 57 0

Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла от укуса клеща

Реанимация, кома, ИВЛ: названа причина смерти чемпионки РФ по ледолазанию Алены Власовой

Фото: ВКонтакте/Федерация альпинизма России/rusmountfederation

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Спортсменка ушла из жизни 8 октября в самом рассвете сил — ей было всего 35 лет.

Российская чемпионка по ледолазанию Алена Власова умерла из-за осложнений после укуса энцефалитного клеща. Об этом сообщила пресс-служба Федерации альпинизма Свердловской области на странице в соцсети «ВКонтакте».

«В начале июня Алену укусил энцефалитный клещ, к концу июня начались осложнения (менингеальный энцефалит), реанимация, кома, три месяца на ИВЛ, пневмония с поражением легких 70%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у спортсменки остались десятилетняя дочь и супруг. Церемония прощания с Аленой Власовой состоится в среду, 9 октября.

О смерти чемпионки России по ледолазанию Алены Власовой стало известно накануне, 8 октября. Спортсменка ушла из жизни в рассвете сил, ей было всего 35 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал российская спортсменка по триатлону Елена Смирнова утонула в Барселоне. Она принимала участие в соревнованиях Ironman Calella-Barcelona. Тело 41-летней женщины нашли в воде неподалеку от местного пляжа.

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