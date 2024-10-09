В США госпитализировали 96-летнюю вдову Роберта Кеннеди

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

NBC: в США госпитализировали 96-летнюю Этель Кеннеди после инсульта

В США госпитализировали 96-летнюю вдову Роберта Кеннеди

Фото: www.globallookpress.com/Dennis Van Tine

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Она является старейшим членом знаменитой политической семьи.

В Соединенных Штатах была госпитализирована вдова убитого американского сенатора Роберта Фрэнсиса Кеннеди — Этель Кеннеди. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Как рассказал ее внук, бывший члены палаты представителей Джо Кеннеди III, у 96-летней женщины случился инсульт во время сна. Сейчас она лечится в больнице.

«Она чувствует себя комфортно, получает наилучший уход и окружена семьей. Она <…> сильная женщина, которая прожила удивительно насыщенную жизнь», — заявил ее внук.

Этель Кеннеди (девичья фамилия Скакель) является старшим представителем известной американской политической семьи. Она родилась 11 апреля 1928 года в Чикаго в семье бизнесмена Джорджа Скакеля и его экс-секретаря Энн Браннак. Когда девушке было 27 лет, ее родители погибли в авиакатастрофе. При этом у Этель было еще шесть братьев и сестер, она была предпоследним ребенком.

Этель и Роберт Кеннеди поженились в 1950 году. После избрания брата ее супруга — Джона Кеннеди — на пост президента США, они отправились в неофициальную поездку по 14 странам в рамках 28-дневной поездки доброй воли. В 1968 году Этель стала вдовой: Роберта смертельно ранили в возрасте 42 лет. После его убийства женщина публично заявила, что больше никогда не выйдет замуж.

За почти 18 лет брака у Роберта и Этель Кеннеди родилось 11 детей, но двое из них умерли. Одним из отпрысков знаменитой политической семьи из США является Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, который не так давно баллотировался на пост президента Штатов от Демократической партии. Однако он завершил свою кампанию в пользу кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медики рассказали о состоянии знаменитого актера и кинорежиссера Василия Ливанова, которого экстренно госпитализировали в конце сентября.

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