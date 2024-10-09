В Сочи пропала экс-обладательница титула «Самые большие губы в России»

В Сочи пропала бывшая обладательница титула «Самые большие губы в России» Кристина Рэй. Об этом сообщила пресс-служба добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на странице в соцсети «ВКонтакте».

«С 28 сентября 2024 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Указывается, что Кристина Рэй уже больше десяти дней не выходит на связь с близкими и друзьями. Ее приметы: рост 182 сантиметра, каштановые волосы. В последний раз, когда видели девушку, она была одета в белую майку, зеленые штаны и красные кроссовки.

Фото: Instagram*/rei_kristina_rei

Согласно информации с ее страницы в соцсети, последний раз Рэй выходила в онлайн поздно вечером 29 сентября.

Рэй была внесена в книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых больших губ. Как передает KP.RU, уроженка Сахалина Кристина Рэй получила известность в 2020-х годах, когда стала появляться на телевидении. Девушка с помощью пластической хирургии увеличивала себе губы. Также Рэй вставляла в уши и нос огромные «тоннели», сбривала полголовы, делала татуировки и ввинчивала себе рога.

Однако такая внешность мешала ей найти работу, поэтому девушка приняла участие в ТВ-шоу по изменению внешности. В ходе съемок пластические хирурги уменьшили губы Рэй и исправили нос.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело пропавшей в Индонезии туристки нашли в желудке акулы. Женщину опознали по дайверскому костюму, который был на ней в день пропажи.

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