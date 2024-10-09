На рынке в Ногинске вспыхнул мощный пожар

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 11 0

На месте работают экстренные службы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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В подмосковном Ногинске на Центральном рынке, который расположен на улице Декабристов, вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Территория рынка по улице Декабристов, 2 горит по всей площади. На месте работают 81 специалист и 26 единиц техники», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

В 17:27 по московскому времени в МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать на площади три тысячи квадратных метров.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

На кадрах, которые публикуют местные СМИ, видно, что с территории рынка до сих пор валит густой черный дым. Сообщается, что продавцы и покупатели успели вовремя эвакуироваться.

О возможных причинах возгорания пока ничего не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре, который произошел в самарской концертном зале. Пламя вспыхнуло на верхнем этаже и быстро перекинулось на кровлю. Работа спасателей осложнялась тем, что крыша была защищена от влаги и потушить ее представлялось возможным, разве что разобрав. А на высоте это сделать достаточно сложно.

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