«Набрался сил»: украденного под Калугой кенгуренка отправили домой

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 24 0

Украденного из зоопарка в Калужской области кенгуренка вернули в родные стены

«Набрался сил»: украденного под Калугой кенгуренка отправили домой

Фото: Telegram/Ярославский зоопарк/yaroslavlzoo

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Похититель был пойман.

Похищенного под Калугой кенгуренка, после передержки в Ярославле, отправили домой в Калужскую область. Об этом сообщили представители ярославского зоопарка в своем Telegram-канале.

Животное украли из парка птиц «Воробьи» Калужской области. Он еще совсем маленький, ему около пяти месяцев. В результате слаженной работы правоохранительных органов сразу нескольких регионов, кенгуренка удалось спасти.

Некоторое время звереныш восстанавливал силы в Ярославском зоопарке, а теперь вернулся в родные места.

«Перед дорогой кенгуренок подкрепился, набрался сил и направился в переноску, еще немного — и он окажется дома! А мы были рады его пушистой компании в нашей ветеринарной клинике», — говорится в сообщении сотрудник Ярославского зоопарка.

Меж тем, полиция задержала преступника. Иван Некрасов, с разницей в несколько дней, украл трех кенгурят. Первый пропал Крош из Ярославского зоопарка, а потом еще двое — из зоосадов в Калужской области. Злоумышленник планировал продать зверушек в Москве, но, к счастью, двух малышей удалось спасти. К сожалению, третье животное погибло.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как беременная кошка Фокси из Подмосковья стала героиней детектива.

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