Оседлал сома: житель Волгоградской области 15 минут пытался достать из воды рыбу-гиганта

Вес улова составил более 30 килограммов.

Житель Волгоградской области Виктор Мазембах около 15 минут пытался вытащить огромного сома, пойманного во время рыбалки. Об этом сообщило сетевое издание V1.ru.

Живность весила более 30 килограмм, а длиной почти догоняла рост самого рыбака. Мазембах поймал свой трофей на Волге в Камышинском районе.

Рыбак и 30 килограммовый сом. Telegram/НАШ КАМЫШИН/nash_kamyshin

«Ловил с лодки с помощью квока (колотушка для ловли сома — Прим. ред.), насаживал ракушку-перловицу весом полкило, мидии местные. На такую только сом и клюнет. Рыбачил в тот день один. Примерно 15 минут он катал меня Волге, но потом устал и сдался», — рассказал рыбак.

Мясо трофейного сома в этом сезоне пойдет на приготовление котлет, шашлыка, ухи и, конечно же, балыка, признался Мазембах.

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