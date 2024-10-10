Попробовал квас и заговорил по-русски: актер Бурак Озчивит приехал в Петербург

Звезде турецких сериалов устроили теплый прием в Северной столице.

По 70 тысяч рублей пришлось выложить поклонницам, чтобы просто постоять рядом со звездой турецких сериалов. В Северную столицу уже во второй раз приехал Бурак Озчивит. Знаменитый актер посетил выставку Никаса Сафронова и принял участие в концерте. Там неожиданно для себя попробовал квас и заговорил по-русски. А еще признался в любви к Петербургу. О том, как встречали кумира миллионов, рассказывает корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Красная дорожка, ажиотаж, видеокамеры и телефоны, а близко к кумиру не подойти — если делать селфи, то только такие.

Это не просто выставка, но и фан-встреча, потому что Бурак Озчивит здесь выступает в роли главного гостя. А у его поклонников есть отличная возможность прикоснуться к прекрасному во всех смыслах этого слова.

Звезда турецких сериалов, секс-символ, кумир миллионов женщин. Чтобы увидеть его вживую, некоторые поклонницы заплатили 70 тысяч рублей. Такова стоимость билетов на выставку Никаса Сафронова. В инженерном доме Петропавловской крепости заморского гостя ждал подарок — портрет жены, это турецкая актриса Фахрие Эвджен.

«Невероятное попадание — мы как раз искали картину для нашего нового дома. Как приеду — сразу повешу на самое видное место», — сказал Озчивит, увидев работу.

В это время на улице томились другие фанатки. Мечтали взглянуть на звезду хоть одним глазком. А если повезет — вручить свой подарок.

Приезд актера, не обошелся без скандала. Пару дней назад в Петербурге появились афиши, анонсирующие выставку. На них не Бурак Озчивит, а казахский журналист Борат Сагдиев, герой фильма «Борат», которого играл Саша Барон Коэн. Как оказалось, это не пиар-ход, а чья-то злая шутка.

«Я к этому не имею никакого отношения. Очень многие на этом делают себе имя, нарочно путают. Делают вред такой как бы, они думают. На самом деле, все, что ни делается, поезд идет все равно», — уверяет Никас Сафронов, заслуженный художник России.

В основе турецких сериалов почти всегда лежит история Золушки. Бедная девушка поднимается по социальной лестнице и получает все сразу — и успех, и любовь.

Взлет Бурака Озчивита произошел также стремительно — сериал «Черная Любовь», в котором актер исполнил главную роль, получил премию «Эмми», был переведен на 50 языков и транслировался в 110 странах мира.

«Харизматичный, страстный. В нем есть то, чего нет в наших русских мужчинах. Какая-то определенная изюминка. Мы любим Турцию, турецкие сериалы — все смотрели. Мой любимый сериал — „Черная любовь“», — говорят поклонницы актера Регина и Маргарита.

Как говорят поклонницы из России, турецкие хиты прочно заняли нишу бразильских и голливудских сериалов. А актеры с Анатолийского полуострова заметили, что их ценят и ждут, и начали приезжать в гости. Тот же Бурак Озчивит в Петербурге уже второй раз за год, и это далеко не последний визит.