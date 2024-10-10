«Кроме одной майки» — Сергей Жуков о пожертвованных вещах ради фильма «Руки Вверх!»

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 391 0

Сергей Жуков для съемок фильма «Руки Вверх!» пожертвовал дневником и майкой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артист столкнулся с большими трудностями при поиске костюмов, в которых участники коллектива выступали все эти годы.

Певец Сергей Жуков пожертвовал для съемок фильма о группе «Руки Вверх!» личный дневник и майку. Большую часть костюмов внезапно нашли у другого бывшего участника коллектива. Об этом артист рассказал в беседе с 5-tv.ru на премьере картины.

«Нас очень выручил Леша Потехин, потому что позвонил и сказал: „Почему вы мучаетесь, ищете на всяких этих барахолках старые костюмы, у меня два мешка лежит моих костюмов старых“. Я говорю: „Ты серьезно не выкинул костюмы?“ Он говорит, что да», — признался Жуков.

Певец добавил, что раритетные костюмы все это время лежали у Потехина в Новокуйбышевске, откуда он родом. Лидер группы «Руки Вверх!» рассказал, что сам пожертвовал для картины не так много.

«Моих костюмов не сохранилось — кроме одной майки. Все остальное пришлось уже кастомизировать. Вроде все получилось», — не стал скрывать певец.

Жуков отметил, что для съемок байопика об их поп-группе использовал и его личный дневник. По мнению артиста, тогда он совершил большую ошибку, отправив сканировать целиком все фотоальбомы без сортировки.

«Потом получили пленки, перелистываем. Уже электронные в компьютере смотрим и говорим: «Леша, какой адрес у этой фирмы? Надо срочно ехать уничтожать все исходники. Они же все это видели, мы дураки! Зачем мы отдали все? Надо было сначала отсортировать!» — рассказал Жуков.

При этом артист уверен, что в фотоальбомах «ничего такого нет». Однако певец не сомневается, что поклонники уже могут найти эти фотографии в Сети.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Алексей Потехин покинул группу «Руки Вверх!».

+6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.95
0.84 106.42
0.73
Квадрат Луны и Солнца: как лучше провести 10 октября

Последние новости

10:46
Социальной сети «ВКонтакте» исполнилось 18 лет
10:35
Семейная трагедия: что грозит родителям подозреваемой в убийстве сестер девочки
10:24
«Кроме одной майки» — Сергей Жуков о пожертвованных вещах ради фильма «Руки Вверх!»
10:13
Влияние пенного: может ли пиво улучшить микрофлору кишечника
10:01
Алена Яковлева поддержала Муцениеце в конфликте с Прилучным: «Детей жаль»
9:47
Российские инженеры создают уникальных роборыб и робоптиц

Сейчас читают

Сотрудники СК допросили подозреваемого в убийстве Талькова в Израиле
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака
«Он ведет себя как мальчик»: почему Сергей Шнуров разводится с четвертой женой
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака