«Нос не дышал 10 лет»: жена скандального хирурга Хайдарова сделала операцию

Что исправила в себе женщина?

Супруга звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова сделала ринопластику. Она не могла дышать носом десять лет. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Руки Вверх!»

«Супруга после операции сегодня лежит. Сделали ей ринопластику, у нее не дышал нос десять лет, на каплях сидела», — сказал Хайдаров.

Хирург признался, что операцию жене провели в его собственной клинике. При этом он долгое время искал подходящего специалиста, так как в таких делах важно «доверие» и личное отношение к человеку. Дело в том, что прошлая операция для жены оказалась «не совсем удачной», уточнил Хайдаров.

«Это красота, плюс здоровье — все-таки это дыхание, от этого очень многое зависит», — отметил он.

По словам звездного пластического хирурга, сложную реконструктивную операцию провели успешно. Жена себя прекрасно чувствует.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд продлил арест врачам клиники Хайдарова, причастным к смерти продюсера Петра Гаврилова. Вместе с тем семья умершего пациента обвинила звездного хирурга в заметании следов.