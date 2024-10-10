Решение принято? Запад может дать Украине высокоточное оружие в 2025 году

Американские СМИ заявляют, что сторонам все же удалось достичь договоренностей о новых поставках.

Украина может получить от Запада малозаметные крылатые ракеты JASSM и систему Link 16. Об этом пишет EADaily со ссылкой на источник американского телеканала CNN.

По данным СМИ, крылатые ракеты большой дальности JASSM Вооруженным силам Украины (ВСУ) могут получить уже в следующем году. Они интегрируются, в том числе в самолеты F-16AM, которые Украине поставляет Запад. Решение якобы было принято в результате консультаций в рамках грядущего саммита «Рамштайн».

Отмечается, что ВС РФ способны перехватывать JASSM с помощью зенитно-ракетных комплексов С-400. Для этого необходимо оснастить батареи 38,8-метровой универсальной вышкой, чтобы перекрыть секторы обзора низковысотных участков.

Что касается системы Link 16, она создана для бесперебойной связи между пилотами. Каналы сети обладают высоким уровнем не только помехозащищенности, но и криптоустойчивости. Долгое время США не решались поставлять их киевскому режиму из-за возможного попадания в руки российских военных. Отмечается, что для охвата диапазона Link 16 нужна более высокая плотность потока мощности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны Нидерландов подтвердило передачу Украине истребителей F-16. При этом киевский режим заявлял, что ВВС РФ имеют подавляющее превосходство в воздухе в зоне спецоперации.