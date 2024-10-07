Минобороны Нидерландов подтвердило передачу Украине истребителей F-16

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Страна оказала Незалежной военную поддержку почти на четыре миллиарда евро.

Минобороны Нидерландов подтвердило передачу Украине истребителей F-16

Фото: www.globallookpress.com/Nicolas Maeterlinck

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Нидерланды поставили первые истребители F-16 на Украину. Информацию подтвердили в Министерстве обороны королевства. Как отметил глава ведомства Рубен Брекельманс во время визита в Киев и Харьков, лицензия на отправку воздушной техники была выдана еще 1 июля.

Первые обещанные F-16 впоследствии были переданы Украине. Кроме того, как объявили ранее, Нидерланды вносят значительный вклад в поддержку и обслуживание техники, отметили в Минобороны Нидерландов.

Помимо поставки истребителей страна готова вложиться в развитие украинских дронов в размере 400 миллионов евро. По словам Минобороны королевства, они являются пионерами в разработке беспилотников.

«Речь идет о всевозможных перспективных дронах, которые можно использовать для разведки, обороны и нападения. Особенно в воздухе, но также на суше и на море», — отметил Брекельманс.

Отмечается, что если беспилотники на Украине покажут эффективность, вложения будут увеличены. Всего же Нидерланды оказали Незалежной военную поддержку почти на четыре миллиарда евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как НАТО толкает Украину на террористические действия.

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