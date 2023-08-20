Воют от бессилия: на Украине пожаловались, что терпят поражение от русских ВВС

Российская авиация имеет подавляющее превосходство в воздухе.

Российские Военно-воздушные силы (ВВС) имеют подавляющее превосходство в воздухе над украинской авиацией. С этим заявлением выступил командующий украинскими ВВС Николай Олещук в эфире одного из украинских телеканалов.

Генерал признал, что российская авиация просто не дает украинской ни единого шанса. По его словам, как только самолет ВСУ только собирается вылететь, как он уже находится в зоне поражения российского истребителя.

«Дальность удара российского Су-35 — 200 км, тогда как украинские МиГ-29 бьют на 25-30 км», — пожаловался Олещук.

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