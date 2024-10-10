Бывшая жена главного редактора «Новой газеты — Европа»* Кирилла Мартынова** — Антонина Федорова написала заявление в Следственный комитет РФ , в котором обвинила его в похищении. Об этом сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

«Антонина Федорова (Мартынова) написала в СК заявление насчет ее похищения бывшим супругом Кириллом Мартыновым», — цитирует агентство слова своего собеседника.

Дело Антонины Мартыновой

По версии следствия, в феврале 2007 года Антонина столкнула свою двухлетнюю дочь Алису в лестничный пролет, в результате чего ребенок сломал челюсть и получил травму головы. Сама Мартынова отрицала свою вину в падении дочери. Тогда в судебном процессе участвовал 11-летний мальчик, который утверждал, что видел, как женщина толкнула дочь в пролет между прутьями. Мартынову обвинили в покушении на убийство, однако вскоре она пропала вместе с наследницей.

С 2008 года Мартынова находилась в федеральном розыске, а в марте 2024 года ее обнаружили в Ставропольском крае, где она все эти годы скрывалась вместе с Алисой. 19-летняя девушка попросила не выдвигать обвинения против ее матери. Единственный свидетель произошедшего на этот момент был уже мертв.

Новгородский суд возобновил производство уголовного дела в отношении Мартыновой, и уже 7 мая ее приговорили к восьми годам лишения свободы, однако позже срок заменили на условный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что совершивший покушение на Захара Прилепина приговорен к пожизненному сроку.

*— организация, признанная нежелательной на территории РФ

** — признан иностранным агентом в РФ