Самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 28 0

Предварительно, пилот успел эвакуироваться.

Самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самолет Як-130 при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

По информации агентства, пилот успел катапультироваться, он госпитализирован.

В произошедшем разбирается государственная комиссия. Предварительно, причиной крушения стал отказ авиационной техники.

Не так давно стало известно о крушении вертолета Ми-8 в Пакистане, на борту которого находились россияне. Российские дипломаты сообщили, что при крушении погибли два гражданина РФ и один белорус. Всего на борту разбившегося судна находились 14 человек, шестеро из которых погибли.

Ранее 5-tv.ru сообщал о страшном крушении вертолета на Камчатке. На его борту находилась туристическая группа из 19 человек и три члена экипажа. Все они погибли. После трагедии специальная комиссия выявила более десятка нарушений в деятельности авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежало воздушное судно.

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
96.95
0.84 106.42
0.73
Квадрат Луны и Солнца: как лучше провести 10 октября

Последние новости

12:23
В Петербурге определили размер курортного сбора
12:12
Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на три года
12:02
Качество и экологичность: в Москве проходит выставка косметики и парфюмерии InterCHARM
11:53
Самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области
11:50
Экс-жена главреда «Новой газеты — Европа»* Мартынова** обвинила его в похищении
11:43
Путин освободил Антонова от должности посла России в США

Сейчас читают

Сметает все на своем пути: что известно о накрывшем Флориду урагане «Милтон»
«Кроме одной майки» — Сергей Жуков о пожертвованных вещах ради фильма «Руки Вверх!»
«Он ведет себя как мальчик»: почему Сергей Шнуров разводится с четвертой женой
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака