Вся жизнь проносится? Ученые прочитали последние мысли человека за секунды до смерти

|
Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

FIAN: человек перед смертью видит киноленту с яркими воспоминаниями из жизни

Вся жизнь проносится? Ученые прочитали последние мысли человека за секунды до смерти

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во время исследования внезапно и быстро умер 87-летний пациент с эпилепсией.

Ученые из Луисвиллского университета (США) совместно с коллегами из других стран выяснили, о чем человек думает перед смертью. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Frontiers in aging neuroscience (FIAN).

Специалисты наблюдали за 87-летним пациентом с эпилепсией. Мужчину подключили к электроэнцефалограмме (ЭЭГ) и измеряли активность работы его головного мозга. Однако во время одного из сеансов у пациента остановилось сердце. Смерть наступила внезапно и быстро. Однако последние минуты активности мозга мужчины удалось зафиксировать.

Читайте также

Путь в могилу: почему любители пошутить над смертью быстро умирают

Так, выяснилось, что за 30 секунд до последнего удара сердца и еще полминуты после остановки у мужчины увеличились специфические мозговые волны — гамма-колебания. Они отвечают за восстановление памяти, медитацию и сновидения. Ученые пришли к выводу, что перед смертью человек видит что-то похожее на фильм с самыми яркими воспоминаниями, приобретенными в течение жизни.

Вместе с тем эксперты считают, что человек может входить в состояние, которое похоже на сон и ощущается как медитация. В этот момент тело продолжает бороться за жизнь, но мозг уже как будто знает, что конец близок и пытается сделать процесс более комфортным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доказан переход клеток организма после кончины человека в «третье состояние», промежуточное между жизнью и смертью. К такому сенсационному выводу пришли биологи из американского Университета Вашингтона в Сиэтле. Исследования показали, что в течение четырех суток после смерти в организме активируются тысячи генов.

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
96.95
0.84 106.42
0.73
Квадрат Луны и Солнца: как лучше провести 10 октября

Последние новости

13:55
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иски сторон по делу Ларисы Долиной
13:41
Макрон прокомментировал ролик его поцелуя с мужчиной: «Видели миллионы»
13:28
«Это его желание»: Прилучный впервые высказался о желании забрать сына у матери
13:07
Вся жизнь проносится? Ученые прочитали последние мысли человека за секунды до смерти
12:55
Ноги — это важно: как избежать грибковой инфекции
12:44
«Работаем»: в Кремле рассказали о самочувствии сотрудников на фоне магнитных бурь

Сейчас читают

От изжоги до реанимации и летального исхода один шаг: продукт, которым нельзя «тушить» пожар в желудке
«Кроме одной майки» — Сергей Жуков о пожертвованных вещах ради фильма «Руки Вверх!»
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака