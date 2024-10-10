Вся жизнь проносится? Ученые прочитали последние мысли человека за секунды до смерти

Во время исследования внезапно и быстро умер 87-летний пациент с эпилепсией.

Ученые из Луисвиллского университета (США) совместно с коллегами из других стран выяснили, о чем человек думает перед смертью. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Frontiers in aging neuroscience (FIAN).

Специалисты наблюдали за 87-летним пациентом с эпилепсией. Мужчину подключили к электроэнцефалограмме (ЭЭГ) и измеряли активность работы его головного мозга. Однако во время одного из сеансов у пациента остановилось сердце. Смерть наступила внезапно и быстро. Однако последние минуты активности мозга мужчины удалось зафиксировать.

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Так, выяснилось, что за 30 секунд до последнего удара сердца и еще полминуты после остановки у мужчины увеличились специфические мозговые волны — гамма-колебания. Они отвечают за восстановление памяти, медитацию и сновидения. Ученые пришли к выводу, что перед смертью человек видит что-то похожее на фильм с самыми яркими воспоминаниями, приобретенными в течение жизни.

Вместе с тем эксперты считают, что человек может входить в состояние, которое похоже на сон и ощущается как медитация. В этот момент тело продолжает бороться за жизнь, но мозг уже как будто знает, что конец близок и пытается сделать процесс более комфортным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доказан переход клеток организма после кончины человека в «третье состояние», промежуточное между жизнью и смертью. К такому сенсационному выводу пришли биологи из американского Университета Вашингтона в Сиэтле. Исследования показали, что в течение четырех суток после смерти в организме активируются тысячи генов.