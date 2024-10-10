«Это его желание»: Прилучный впервые высказался о желании забрать сына у матери

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 34 0

Прилучный заявил, что его сын Тимофей сам хочет жить с отцом

«Это его желание»: Прилучный впервые высказался о желании забрать сына у матери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер продолжает делить детей с бывшей женой Агатой Муцениеце.

По итогам последнего судебного заседания об опеке над детьми между бывшими супругами Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным выяснилось, что старший сын Тимофей, вероятнее всего, останется с отцом, а Мия — с матерью. Журнал 7Дней.ru побеседовал с Прилучным и узнал у него детали.

По словам актера, с момента развода с Агатой он все свободное время старается уделять детям. Сейчас, к примеру, Муцениеце уехала в отпуск, а Мия с Тимофеем остались у папы. Прилучный подчеркнул, что сам он ездит отдыхать с детьми по несколько раз в год, а также проводит с ними все важные праздники.

Актер заявил, что жить с отцом — это желание Тимофея. В то же время Мия захотела остаться с мамой.

«Он очень расстроен и не может понять, почему нужно пройти такой долгий и сложный путь, чтобы остаться жить с тем, с кем он хочет. Почему недостаточно его мнения и желания», — заключил Прилучный.

Звезды сериала «Закрытая школа» развелись еще в 2020 году, но продолжали поддерживать достаточно теплые отношения, пока в 2022 году Прилучный не закрутил роман со своей коллегой Зепюр Брутян.

После этого Муцениеце заявила, что бывший муж платит всего 100 тысяч рублей алиментов на детей и подала в суд на экс-супруга. Этот процесс актриса выиграла весной текущего года, однако несколько месяцев спустя уже сам Прилучный подал заявление в суд на бывшую жену об установлении опеки над детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Муцениеце жалеет о начале судов с бывшим мужем.

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
96.95
0.84 106.42
0.73
Квадрат Луны и Солнца: как лучше провести 10 октября

Последние новости

13:55
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иски сторон по делу Ларисы Долиной
13:41
Макрон прокомментировал ролик его поцелуя с мужчиной: «Видели миллионы»
13:28
«Это его желание»: Прилучный впервые высказался о желании забрать сына у матери
13:07
Вся жизнь проносится? Ученые прочитали последние мысли человека за секунды до смерти
12:55
Ноги — это важно: как избежать грибковой инфекции
12:44
«Работаем»: в Кремле рассказали о самочувствии сотрудников на фоне магнитных бурь

Сейчас читают

От изжоги до реанимации и летального исхода один шаг: продукт, которым нельзя «тушить» пожар в желудке
«Кроме одной майки» — Сергей Жуков о пожертвованных вещах ради фильма «Руки Вверх!»
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака