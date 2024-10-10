Влияет на набор веса: назван самый неблагоприятный вариант ужина

Диетолог Михалева: запеченное мясо по-французски является опасным ужином
Фото: 5-tv.ru
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Он способствует появлению висцериального жира.
Блюда, богатые жирами, углеводами и солью могут сильно повлиять на набор веса. Об этом в беседе с Газета.Ru рассказала врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева.
Она назвала мясо с картошкой или запеченное «по-французски» опасным для организма. Считается, что такой ужин приводит к ожирению.
«Это один из самых неблагоприятных вариантов ужина, в котором содержится большое количество калорий, жира и простых углеводов, которые превращаются в жировые запасы и могут накапливаться в области талии на протяжении многих лет», — отметила Михалева.
По словам врача, высококалорийная пища в вечернее время препятствует сжиганию калорий, в связи с чем вызывает чувство усталости и расслабления. К тому же, нарушается выработка жиросжигающих гормонов в ночное время. Кроме того, происходит выброс инсулина. Он способствует появлению висцериального жира.
Врач резюмировала, что при контроле веса ужин не должен быть слишком поздним и тяжелым. Подходящий вариант для ужина — нежирное мясо или рыба, полезные крупы и блюда из творога. Михалева рекомендует употреблять пищу за два-три часа до сна и учитывать калории.
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