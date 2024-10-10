Российские аграрии представляют свою продукцию на выставке «Золотая осень»

В агропромышленном комплексе проблема импортозамещения уже явно решена! Доказательство тому выставка «Золотая осень», которая открылась в Москве. Только из Якутии прибыли свыше ста сельхозпроизводителей, причем буквально в первый же день работы форума, они уже завоевали пять медалей. В том числе, за достижение высоких показателей в развитии племенного животноводства. Чем сегодня гордится отечественный агрокомплекс увидел корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов

Главные сельскохозяйственные достижения России собрали под одной крышей. Наглядно — то, что называют продовольственной безопасностью страны. В прошлом году фермеры перевыполнили план по сбору пшеницы, в этом году из-за аномально теплого лета — не до рекордов. Но задачи, которые ставит Минсельхоз, регионы — выполнят.

«Задача наша — четыре миллиона тонн в этом году. В прошлом году мы собрали более пяти миллионов тонн. Я думаю, мы с задачами, поставленными Минсельхозом, справимся», — подтвердил Максим Егоров, губернатор Тамбовской области.

Справиться обещают и другие регионы. Пшеницы хватит, чтобы и себя прокормить, и на экспорт направить. Мука, макароны и крупы, которые производят в Челябинской области, востребованы за границей. Местные предприятия даже выпускают упаковку на китайском языке — для покупателей в Поднебесной. Южноуральские продукты популярны и на других континентах.

«На сегодняшний день в своем, в общем-то, ареале мы насчитываем 39 стран. Включая самые дальние — Австралию, даже Соединенные штаты Америки. Несмотря на санкции, продукция наша там востребована», — отмечает Алексей Кобылин, заместитель губернатора, министр сельского хозяйства Челябинской области.

В этом году на выставке «Золотая осень» показывают достижения сельского хозяйства за десять лет — с момента введения продовольственного эмбарго в 2014 году. Теперь у Россиян на столе качественные и безопасные продукты, выращенные в нашей стране. Успехи фермеры отмечают в производстве не только зерна, но и мяса, рыбы.

— Если мы говорим про товарное рыбоводство, то мы третьи по выращиванию форели в Российской Федерации, — отвечает Наталья Тарасова, начальник отдела пищевой перерабатывающей промышленности рыбохозяйственного комитета по агропромышленному рабхозяйственному комплексу Ленинградской области.

— То есть, вы даже их обгоняете, Дальний Восток? — уточняет корреспондент.

— По выращиванию. Мы не говорим про рыбу, добытую в естественной среде обитания. Там, безусловно, они лидеры, — отвечает Тарасова.

За последние десять лет выпуск сыра в стране вырос вдвое. Причем, разных видов — твердые, мягкие. Тут санкции пошли только на пользу. В одной лишь Чувашии количество сортов сыра увеличилось с шести до девяноста.

«Вообще, у нас есть куда расти. У нас же, по-моему, около семи килограммов потребления сыра. Примерно так. В Европе говорили 18 килограммов. Есть куда развиваться», — отметил Михаил Мишустин, Председатель Правительства Российской Федерации.

Второй год подряд в выставке участвует Донецкая Народная Республика. Представляют достижения кондитеров. Конфеты и халву, которую производят в ДНР, поставляют в соседние ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Продают и за границу — увидеть донецкие сладости можно на прилавках Белоруссии, Турции и Сирии.

«После воссоединения пропали барьеры, которые препятствовали куда-либо нашу продукцию экспортировать. Мы рассчитываем, что и на этой выставке мы найдем новых контрагентов, которые из других регионов заинтересуются нашей продукцией», — говорит Игорь Саламатин, помощник заместителя Председателя Правительства ДНР.

Это одна из самых зрелищных частей выставки, где фермеры демонстрируют достижения в выращивании песцов, норок, лошадей, и коров. Вот некоторым ради выставки даже прикрепили украшения в виде цветка.

Практически через всю страну в Москву привезли якутскую породу лошадей. Хоть они не очень большие, их используют для езды верхом. У якутов их активно покупали фермеры Сахалина. В этом году нашлись покупатели в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Это порода самая выносливая. У нас, сами знаете, резко-континентальный климат. Летом — +40, зимой — -50-60. У нас такие лошади только», — объясняет селекционер Олег Егоров.

Объем производства агропромышленного комплекса должен продолжать расти. Задача — увеличить его не меньше, чем на четверть.

Наращивать нужно и экспорт — его необходимо увеличить в полтора раза. Сделать это нужно к 2030 году. При этом, фермеров будут поддерживать. В следующем году на развитие сельского хозяйства в бюджете заложили 560 миллиардов рублей.