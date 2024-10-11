Дуров женится? Возлюбленная предпринимателя спровоцировала слухи о помолвке

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Возлюбленная Дурова Вавилова свежим фото спровоцировала слухи о помолвке

Дуров женится? Возлюбленная предпринимателя спровоцировала слухи о помолвке

Фото: Telegram/Vavia’s/julivavilovaa

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Сегодня основатель Telegram отмечал день рождения.

Криптокоуч Юлия Вавилова, которая находилась рядом с основателем Telegram Павлом Дуровым в момент его задержания во Франции, спровоцировала слухи о предстоящей свадьбе с бизнесменом в день его рождения. Неоднозначный снимок она опубликовала в своем Telegram-канале.

Свой юбилей Дуров после освобождения под залог в пять миллионов евро, решил провести в компании Вавиловой. На снимке Дуров запечатлен в черном костюме и футболке. Девушка же была в белом атласном платье-футляре с открытыми плечами. Она нежно прижималась спиной к его плечу, держа в руках белую кожаную сумочку. Подпись к снимку состоит из одной сегодняшней даты.

Пара выглядела будто молодожены. Вероятно, и поэтому некоторые интернет-пользователи и стали думать, что они таким образом объявляют о помолвке. 

«Поженились?»;

«Поздравляю, любви вам»;

«А торт на свадьбе выкупать будут?»;

«Поздравляю от всей души! Вы как само олицетворение Инь и Янь, очень красивая пара, не потеряйте это», — написали подписчики Вавиловой в Telegram.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем занималась возлюбленная Павла Дурова до знакомства с ним.

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