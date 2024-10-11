Почесал нос и вытер пальцы? Что на самом деле произошло между главой Забайкалья и Шаляпиной

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 890 0

Пресс-служба губернатора Забайкалья прокомментировала видео с почесыванием носа

Фото, видео: Пресс-служба губернатора Забайкальского края;5-tv.ru

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Как выяснилось, в Сеть попала обрезанная версия видеоролика.

В четверг, 10 октября, в Сети завирусилось видео, на котором губернатор Забайкальского края Александр Осипов почесывает нос рукой и затем дотрагивается ею до руководителя Карымского лесничества Елены Шаляпиной. Многие решили, что глава региона «ковырялся в носу», а затем якобы вытер пальцы о куртку Шаляпиной. Что на самом деле происходит на этих кадрах — 5-tv.ru объяснил пресс-секретарь главы Забайкалья Вячеслав Кулаков.

По его словам, в то время в регионе бушевали лесные пожары, горели сопки. Губернатор с членами правительства прибыл на место происшествия, чтобы оценить ситуацию.

«Он почесал нос. Там на переднем плане лесник стоит — он тоже смахивает с носа мошку. При пожаре такая ситуация — мошек много. Потом он берет ее (Шаляпину. — Прим.ред.) и направляет в сторону сопки», — объяснил Кулаков.

По его словам, кадры, которые были слиты в Интернет, обрезаны. На оригинальном же видеоролике можно заметить, что Осипов действительно направляет Шаляпину в другую сторону, а не вытирает руку об ее куртку.

Он также отметил, что сама глава лесничества отнеслась к этому ролику спокойно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лесные пожары в Забайкалье охватили около 400 гектаров.

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Почесал нос и вытер пальцы? Что на самом деле произошло между главой Забайкалья и Шаляпиной

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