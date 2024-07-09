Пустые улицы в дыму: лесные пожары в Забайкалье охватили около 400 гектаров

Основные силы сейчас брошены на защиту от огня населенных пунктов.

Крайне сложная ситуация с пожарами складывается в Забайкалье. Там огнем охвачены около 400 тысяч гектаров. При этом специалистам удалось сдержать пламя и не допустить его перехода на населенные пункты.

Но люди там задыхаются из-за густого едкого дыма. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Поселки и города по цепочке накрывает серым едким облаком, на улицах не продохнуть.

«Тяжело. Еще сердце слабенькое. Идти не могу, вот на каждую лавочку присаживаюсь. Дома мокрая простынь висит, вытираешься. Дышишь через мокрые тряпки», — рассказывает местная жительница.

Шлейф едкого дыма, который растянулся на сотни километров и дотянулся в Тынду, — отголоски пожаров из соседней Якутии.

Главные достопримечательности Тынды сейчас можно рассмотреть только вблизи. Кафедральный собор тоже стоит в дыму. Вместо сопок видны только силуэты.

Жителям рекомендуют не выходить на улицу, плотно закрывать окна и двери. В городе опустели улицы и детские площадки. Однако сидеть в запертой квартире в жару — тоже настоящая пытка.

«Невозможно. Не вариант. Окна закрываются и ребенку жарко. Мы хотим на улицу, а на улице вот такая ерунда. И приходится гулять», — говорит местный житель.

С треском сейчас пылают сотни тысяч гектаров тайги в Якутии, Бурятии, Забайкалье и Хабаровским крае. Самая горячая точка на карте России — Забайкалье. Здесь одновременно действуют больше 100 очагов.

В регионе увеличивают группировку сил — с огнем борются полторы тысячи человек. Однако ситуация настолько сложная, что нередко пожарным самим требуется помощь.

В Якутии группу лесопожарных пришлось эвакуировать вертолетом. Огонь взял палаточный лагерь в плотное кольцо. Чтобы выжить, группе несколько часов пришлось удерживать пламя на расстоянии.

В условиях плохой видимости применять авиацию пока невозможно. Из-за густого дыма совершать полеты опасно. Вертолетами в основном доставляют десант в отдаленные участки, работать чаще всего приходится вручную.

Пока одни пожары тушат, разгораются новые. В регионах стоит жаркая погода, дождей давно не было, даже слабый ветер гонит огонь вперед.

«Запускали встречный пал. Ходили за водой в ключ. В течение 14 часов мы восемь километров отработали», — говорит инструктор ДПГ ФБУ «Авиалесоохрана» Анатолий Бурмакин.

Сейчас основная надежда, что погода сменится. Однако, прогнозы неутешительные: до конца недели жара только усилится до 40 градусов, при этом осадков синоптики тоже не обещают. Основные силы сейчас брошены на защиту от огня населенных пунктов.