Теперь не отвертятся? Лерчек и Natan застукали за интимом

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 58 0

Лерчек и Natan застали за интимной связью

Теперь не отвертятся? Лерчек и Natan застукали за интимом

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Блогер и рэпер неоднократно провоцировали слухи об интрижке. Но этот шаг, похоже, показал их истинные отношения.

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и рэпера Натана Мирова (Natan) застали за интимом на съемках популярного реалити-шоу о выживании звезд в джунглях. Об этом сообщает издание StarHit.

На кадрах мужчина и женщина, очень похожие на знаменитостей, обменивалась в укромном месте поцелуями и ласками. Лерчек сидела у исполнителя на коленях, а он касался ее тела.

К слову, двусмысленное поведение по отношению друг к другу звезды проявляли еще летом. Это вызвало огромное обсуждение в Сети. Дело в том, что их предполагаемый роман начался, когда с развода Лерчек прошел всего месяц, а рэпер, в свою очередь, все еще находится в браке с Анастасией Швецовой. Вместе они воспитывают общего сына.

Блогера и рэпера неоднократно подозревали в интрижке, но они лишь отшучивались и заверяли, что между ними только дружеские отношения.

Странную связь между ними заметили не только подписчики, но и телеведущая Ксения Бородина. Она заявила, что на месте Швецовой давно бы развелась с артистом. При этом супруга рэпера пока не комментировала слухи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что спонтанный поцелуй Лерчек и Natan вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

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