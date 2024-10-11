Теперь не отвертятся? Лерчек и Natan застукали за интимом

Блогер и рэпер неоднократно провоцировали слухи об интрижке. Но этот шаг, похоже, показал их истинные отношения.

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и рэпера Натана Мирова (Natan) застали за интимом на съемках популярного реалити-шоу о выживании звезд в джунглях. Об этом сообщает издание StarHit.

На кадрах мужчина и женщина, очень похожие на знаменитостей, обменивалась в укромном месте поцелуями и ласками. Лерчек сидела у исполнителя на коленях, а он касался ее тела.

К слову, двусмысленное поведение по отношению друг к другу звезды проявляли еще летом. Это вызвало огромное обсуждение в Сети. Дело в том, что их предполагаемый роман начался, когда с развода Лерчек прошел всего месяц, а рэпер, в свою очередь, все еще находится в браке с Анастасией Швецовой. Вместе они воспитывают общего сына.

Блогера и рэпера неоднократно подозревали в интрижке, но они лишь отшучивались и заверяли, что между ними только дружеские отношения.

Странную связь между ними заметили не только подписчики, но и телеведущая Ксения Бородина. Она заявила, что на месте Швецовой давно бы развелась с артистом. При этом супруга рэпера пока не комментировала слухи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что спонтанный поцелуй Лерчек и Natan вызвал бурное обсуждение в соцсетях.