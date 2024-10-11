Сваха Лана Ланская напала на съемочную группу «Известий»

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 683 0

Женщина вела себя довольно грубо и отобрала у продюсера микрофон.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Владелица брачного агентства «Счастливая семья» Лана Ланская (настоящее имя — Светлана Рожнова) напала на съемочную группу МИЦ «Известия» во время выполнения редакционного задания.

Журналисты готовили репортаж про брачные агентства для «Итоговой программы с Петром Марченко». Продюсер беседовала с героиней за столиком ресторана в ТРЦ «Океания» на Кутузовском проспекте. В один момент женщина внезапно взбесилась, отобрала у нее микрофон и начала нападать.

Ланская также в нецензурной форме общалась с продюсером, когда та в очередной раз вежливо попросила вернуть принадлежащую съемочной группе вещь.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, поскольку технику съемочной группе не вернули.

Лана Ланская позиционирует себя как сваха для миллионеров. Она предлагает разнообразные семинары, вебинары и консультации, направленные на поиск невест для состоятельных и влиятельных личностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жутком нападении, которое произошло в Ярославской области. Группа подростков накинулась на 16-летнего парня, после чего жертву затащили в его же квартиру, где продолжили издевательства длинною в четыре часа.

+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
97.24
0.29 106.51
0.09
Подарки судьбы или ловушки: что принесет ретроградный Юпитер в октябре 20...

Последние новости

17:25
Обратный эффект: почему мужчины чувствуют опустошение после мастурбации
17:12
Избитая боксером жительница Челябинской области найдена мертвой после побега из больницы
17:01
Рыба, ростбиф и пирожные: P. Diddy пожаловался на питание в американской тюрьме
16:51
В Твери несколько дней ищут 16-летнюю школьницу
16:34
Сваха Лана Ланская напала на съемочную группу «Известий»
16:19
История со счастливым концом: похищенный кенгуренок Крош вернулся к родителям

Сейчас читают

Сваха Лана Ланская напала на съемочную группу «Известий»
Зима в окно стучится? В понедельник в Москве может пойти первый снег
Знак свыше: почему люди просыпаются в одно и то же время каждую ночь
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака