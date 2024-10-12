«Ходит за мной и верещит»: у Оксаны Самойловой появился пятый ребенок

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 36 0

У Оксаны Самойловой появился пятый ребенок

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; Instagram*/samoylovaoxana; 5-tv.ru

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Модель восхищается своей «дочкой».

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова не может нарадоваться подарку от супруга — козочке Мими. Кадрами она поделилась в своих соцсетях.

Самойлова отмечает, что у нее появился пятый ребенок. Козочка плачет, когда не видит блогера, а та считает, что рогатая «дочка» принимает ее за маму.

«Ходит за мной и верещит. Посмотрите», — говорит Оксана.

На кадрах видно, что стоит Оксане уйти из поля зрения, как козочка начинает бегать по всему дому и искать ее. Для Самойловой такое поведение непривычное, но она все же продолжает радоваться своему «ребенку».

«Ну мне теперь есть с кем „Чукур“ посмотреть и обсудить. Она реально смотрит», — написала Самойлова, опубликовав видео с козочкой перед телевизором.

Оксана добавила, что очень хотела козочку, но не решалась завести. Однако Джиган преподнес ей «неадекватный» подарок.

Ранее 5-tv.ru писал, что Самойлова расплакалась из-за подарка Джигана. Пара активно разводит цыплят. Домашнее хозяйство звезд продолжает расти. 

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