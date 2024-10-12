Ксению Бородину заметили в компании бывшего мужа Ольги Бузовой
Случайно или специально телеведущая показала Дмитрия Тарасова у себя в соцсетях — пока неизвестно.
Фото: Instagram*/borodylia; 5-tv.ru
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Телеведущая Ксения Бородина прилетела в Казань на мероприятие модного бренда. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
Помимо своего возлюбленного Николая Сердюкова, Ксения еще оказалась и в компании экс-супруга Ольги Бузовой — футболиста Дмитрия Тарасова.
Сам Тарасов не афишировал поездку в Казань, но Ксения решила запечатлеть. Специально или случайно — неизвестно.
На кадрах Дмитрий внимательно слушает презентацию проекта, а Ксения и ее возлюбленный стоят напротив него. Судя по видео Ксении, она даже не пыталась контактировать с бывшим Бузовой, скорее вообще его проигнорировала. Блогер была очень увлечена мероприятием и своим мужчиной.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сердюков ударил телеведущую на камеру. «Рукоприкладство» стало частью игры — так звезды развлекались вместе с друзьями. Знаменитость восприняла все в шутку, но фанаты уже стали бить тревогу. Они отметили, что Николай и вовсе не любит Ксению, ведь нормальный мужчина так бы не поступил.
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