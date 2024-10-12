Ксению Бородину заметили в компании бывшего мужа Ольги Бузовой

Телеведущая Ксения Бородина прилетела в Казань на мероприятие модного бренда. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Помимо своего возлюбленного Николая Сердюкова, Ксения еще оказалась и в компании экс-супруга Ольги Бузовой — футболиста Дмитрия Тарасова.

Сам Тарасов не афишировал поездку в Казань, но Ксения решила запечатлеть. Специально или случайно — неизвестно.

На кадрах Дмитрий внимательно слушает презентацию проекта, а Ксения и ее возлюбленный стоят напротив него. Судя по видео Ксении, она даже не пыталась контактировать с бывшим Бузовой, скорее вообще его проигнорировала. Блогер была очень увлечена мероприятием и своим мужчиной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сердюков ударил телеведущую на камеру. «Рукоприкладство» стало частью игры — так звезды развлекались вместе с друзьями. Знаменитость восприняла все в шутку, но фанаты уже стали бить тревогу. Они отметили, что Николай и вовсе не любит Ксению, ведь нормальный мужчина так бы не поступил.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ