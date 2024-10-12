Во Франции раскрыли правду о выступлении Селин Дион на открытии Олимпиады-2024
L’Équipe: Селин Дион на открытии Олимпиады-2024 пела под фонограмму
Фото: INSTARimages/ABACA/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Интернет-пользователей смутило то, что ни тяжелый диагноз, ни непогода в тот день никак не отразились на звучании композиции.
Канадскую певицу Селин Дион спустя почти три месяца после церемонии открытия Олимпийских игр в Париже заподозрили в том, что она пела под фонограмму. Об этом сообщила французская газета L’Équipe после анализа звуковой дорожки с песней, которая стала доступна для прослушивания.
Селин Дион на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Сомнения вызвало то, что голос певицы звучал идеально, несмотря на ее тяжелую болезнь — Дион страдает от синдрома мышечной скованности. Не повлияла на звук и плохая погода, которая накрыла Париж в день торжественной церемонии.
Как только поползли слухи о выступлении артистки под фонограмму, арт-директор церемонии открытия спортивного состязания Тома Жолли и музыкальный директор Виктор Ле Ман заверили журналистов — Дион пела вживую. Однако сомнения у многих все же не ушли.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как во Франции проходила церемония закрытия Олимпийских игр.
Читайте также
93%
-1.17 105.11
-1.40
Нашли ошибку?